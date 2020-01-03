У центрі Києва обмежать рух на Різдво

7 січня заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку)", - йдеться у повідомленні.

7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах проходитиме Хода звіздарів.

У КМДА нагадали, що 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота». У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності».

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

- тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

- тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

- тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.