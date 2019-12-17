Убивство 3-річного сина депутата: слідство вважає замовником росіянина

Замовником замаху на вбивство депутата В’ячеслава Соболєва, від якого загинув його 3-річний син, слідство вважає 25-річного громадянина Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідчих поліції, росіянин є особою, яка організувала замовне вбивство місцевого депутата в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик.

Правоохоронці встановили, що під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів, на що останній погодився.

Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.

У цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Як повідомлялося, ввечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Лаврезі і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього. Серед цих осіб, - ексглава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його ексзаступник Артур Ємельянов, а також екснародний депутат Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.