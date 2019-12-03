Поліція показала зброю, з якої ймовірно вбили сина депутата Соболєва

За даними поліції, кілери, які вчинили замах на депутата Київради В'ячеслава Соболєва, використовували карабін із недорогим китайським оптичним прицілом.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

«Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм із, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ МВС як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва ввечері 1 грудня. Вочевидь, куля, випущена саме з цього карабіна, забрала життя його трирічного сина Олександра», - повідомив Шевченко.

За його словами, цю зброю важко назвати високоточною саме для снайперської стрільби.

«Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно», - констатував Шевченко.

Як повідомлялося, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, який належить до фракції "Солідарність", член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного сина Соболєва. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб).