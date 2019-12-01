У центрі Києва під час стрілянини загинув трирічний син депутата
Це він особисто підтвердив телефоном ТСН.
Соболєв додав, що під час стрілянини загинув його син.
Нагадаємо, у центрі Києва, на розі вулиці Льва Толстого і Тарасівської, обстріляли автомобіль Range Rover.
"Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні", - повідомила поліція Києва.
О 17.15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника, котрий стріляв в автомобіль.
Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.
В'ячеслав Соболєв – український економіст, кандидат економічних наук, бізнесмен.
У 2002 році він був обраний депутатом міської ради Донецька.
З квітня 2005 року обіймав посаду заступника міського голови Донецька з питань діяльності виконавчих органів влади.
Пізніше працював у Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).
Обіймав посаду заступника голови правління, а пізніше і голови правління НАК "Нафтогаз України".
У 2015 році став депутатом Київської облради від БПП.