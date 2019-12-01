Стрілянина у центрі Києва: поліція шукає зловмисника, який смертельно поранив дитину

Поліція розшукує зловмисника, який обстріляв автомобіль у центрі Києва і смертельно поранив трирічного хлопчика.

Про це у Facebook повідомляє Поліція Києва.

"У Києві проводиться спецоперація для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.

Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні", - зазначається у повідомленні.

О 17.15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку зловмисника, котрий стріляв в автомобіль Range Rover і смертельно поранив хлопчика.

Подія сталася на розі вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.