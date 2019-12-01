У центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула дитина — ЗМІ

У центрі Києва невідомі стріляли по автомобілю Range Rover, в якому перебувала дитина.

Про це повідомляє Київ оперативний у Facebook.

"На перехресті Льва Толстого та Тарасівської сталася стрілянина. Стріляли в автомобіль Range Rover (AA0001IX). За попередньою інформацією, куля потрапила у дитину, яка сиділа в авто. У терміновому порядку малечу госпіталізували", - зазначається у повідомленні.

За інформацією інших ЗМІ, дитина загинула. У місті оголошено оперативний план "Сирена" з пошуку авто, на якому, ймовірно, втекли зловмисники. Припускають, це автомобіль Lexus.