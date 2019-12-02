Убивство сина депутата: стріляли з карабіна, затриманим менше 20 років

Поліція наразі розглядає три версії щодо стрілянини у центрі Києва, внаслідок якої загинув трирічний син депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основні версії, які нами розглядаються, - це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність, а також минула і на теперішній час професійна діяльність громадянина (Соболєва - ред.)", - сказав Клименко.

Він зазначив, що стріляли з будинку, в якому затримані винаймали житло.

Голова Нацполіції уточнив, що на місці скоєння злочину поліція знайшла деякі речові докази, зокрема, коробку, яку використовували для того, щоб не втратити гільзу, оскільки відбувалося все в нічний час.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що затримані - двоє осіб, віком 19 і 18 років, один - із західної, один - із центральної частини країни.

Читайте також: Поліція надала охорону депутату Київоблради Соболєву

За словами Крищенка, підозра цим особам ще не була вручена.

Водночас він не виключив у ході подальших слідчих дій перекваліфікації справи.

Крищенко також додав, що зброя, з якої стріляли - карабін, 7.62 мм.