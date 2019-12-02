Убивство сина депутата: стріляли з карабіна, затриманим менше 20 років
Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Основні версії, які нами розглядаються, - це сімейно-побутові проблеми, це фінансово-господарська діяльність, а також минула і на теперішній час професійна діяльність громадянина (Соболєва - ред.)", - сказав Клименко.
Він зазначив, що стріляли з будинку, в якому затримані винаймали житло.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що затримані - двоє осіб, віком 19 і 18 років, один - із західної, один - із центральної частини країни.
За словами Крищенка, підозра цим особам ще не була вручена.
Водночас він не виключив у ході подальших слідчих дій перекваліфікації справи.
Крищенко також додав, що зброя, з якої стріляли - карабін, 7.62 мм.