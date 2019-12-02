Поліція надала охорону депутату Київоблради Соболєву
Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Відразу після скоєння злочину надали йому поліцейське супроводження", - сказав Крищенко, уточнивши, що на момент стрілянини охорони не було.
Він зазначив, що на момент інциденту у машині була дитина, мати і ще одна жінка, за словами Крищенка, член сім'ї.
Як повідомляв Укрінформ, у рамках справи щодо замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його дитини у понеділок було затримано двох осіб.
Як повідомлялося, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.