Поліція надала охорону депутату Київоблради Соболєву

Депутату Київської обласної ради В'ячеславу Соболєву надали поліцейський супровід після інциденту зі стріляниною, внаслідок якої загинув його трирічний син.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відразу після скоєння злочину надали йому поліцейське супроводження", - сказав Крищенко, уточнивши, що на момент стрілянини охорони не було.

Він зазначив, що на момент інциденту у машині була дитина, мати і ще одна жінка, за словами Крищенка, член сім'ї.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках справи щодо замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його дитини у понеділок було затримано двох осіб.

Як повідомлялося, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.