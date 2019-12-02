Вбивство сина депутата Київської облради: поліція затримала двох осіб

У рамках справи щодо замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його дитини було затримано двох осіб.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Дякую сотням співробітників Національної поліції, які не спали цієї ночі задля того, щоб знайти вбивць трирічного малюка. Завдяки такій швидкій та ефективній роботі було затримано двоє осіб, які обґрунтовано підозрюються в виконанні замовного вбивства", - написав він.

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Геращенко підкреслив, що "звісно, що ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько – Вячеслав Соболєв".

За його словами, поліція допитала десятки свідків, були зняті відеозаписи з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця злочину.

Поліція продовжує слідчі (розшукові) дії по встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину – його організаторів та замовників, зазначив Геращенко.

"Всі засоби масової інформації запрошуються на відкрите судове засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних осіб. Про час та дату інформація буде пізніше", - додав він.

Як повідомлялося, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.