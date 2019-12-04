Вбивство 3-річного сина депутата: суд арештував другого підозрюваного

Шевченківський райсуд Києва ухвалив заарештувати на два місяці без права внесення застави Олексія Семенова - другого підозрюваного у причетності до вбивства трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

“За клопотанням столичної прокуратури другого підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу”, - написала вона.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави Андрію Лаврезі, котрий, за версією слідства, здійснив постріл, який влучив у дитину.

Як повідомлялось, ввечері 1 грудня у Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в убивстві трирічного Сашка Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега і Олексій Семенов.