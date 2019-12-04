Суд арештував підозрюваного у вбивстві 3-річного сина депутата Соболєва

Шевченківський райсуд Києва арештував на два місяці без права внесення застави Андрія Лаврегу, який підозрюється в убивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави підозрюваному, який, за версією слідства, здійснив постріл і який влучив у дитину”, - сказала вона.

За словами Максимець, найближчим часом суд має обрати запобіжний захід іншому підозрюваному у цій справі.

Як повідомлялось, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного сина Соболєва.

Згодом їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Підозрюваними є Андрій Лаврега і Олексій Семенов.