Убивство сина депутата Соболєва: двом затриманим оголосили підозру

Двом зловмисникам, затриманим за вбивство трирічного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного сина Соболєва.

Фото: npu.gov.ua