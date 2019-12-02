Поліція затримала підозрюваних у вбивстві сина депутата Соболєва

У Києві поліцейські затримали підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його дитини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз із ними спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Усі подробиці затримання правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.

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Як раніше повідомлялося, у Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом обстріляного Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член депутатської фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.

Фото: Київ оперативний