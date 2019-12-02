Ірина Білик була хрещеною вбитої в центрі Києва дитини

Хрещеною загиблої в центрі Києва трирічної дитини є співачка Ірина Білик.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook і прокоментувала інцидент.

"Убито маленьку дитинку, чудового малюка... хрещеною якого я є...", - написала Білик.

У Києві ввечері 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом обстріляного Range Rover перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член депутатской фракції "Солідарність" Київської обласної ради та член комісії з питань бюджету і фінансів.