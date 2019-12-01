Поліція розшукує одного підозрюваного, який стріляв у Range Rover

Поліція поки що розшукує тільки одного підозрюваного, який стріляв в автомобіль Range Rover у центрі Києва.

Про це повідомила пресофіцер Шевченківського управління поліції Києва Анни Зуброва.

“Стріляла одна людина, розшукуємо поки що одну людину”, - зазначила вона.

Вона також додала, що зловмисник стріляв у чоловіка, але куля влучила у трирічного хлопчика. Дорогою до лікарні дитина померла.

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На запитання журналістів, чи є дитина сином чоловіка, в якого стріляли, пресофіцер відповіла "Так", проте інших деталей не надала.

Як повідомляв Укрінформ, стрілянина сталася близько 17 год. у Києві на розі вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив трирічного хлопчика, який перебував у салоні Range Rover. Дорогою до лікарні дитина померла. У столиці оголошено план "Сирена".