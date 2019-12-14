У неділю перекриють одну з найбільш завантажених вулиць Києва

У Києві завтра, 15 грудня, перекриють рух по проспекту Любомира Гузара в напрямку центру міста.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

“15 грудня, із 08:00 до 17:00, над проспектом Любомира Гузара (колишній просп. Комарова) поруч із вулицею Василенка триватиме ремонт пішохідного мосту. У зв’язку із цим під мостом буде перекрито рух транспорту в напрямку центру. Про це попередили у КК “Київавтодор”, - йдеться у повідомленні.

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Об’їхати ділянку можна за маршрутом: вул. Героїв Севастополя – просп. Відрадний – вул. Гарматна.

Як повідомили у комунальній корпорації, у неділю заплановано монтаж металоконструкцій прогону споруди мосту. За можливості, рух транспорту відновлять на кілька годин раніше.