У ніч на 15 та 16 грудня два столичних тролейбуси змінять рух

У ніч на 15 та 16 грудня буде змінено рух нічних тролейбусних маршрутів №93Н, 94Н через ремонт контактної мережі.

Про це повідомляє Київпастранс.

"У ніч проти 15 та 16 грудня буде змінено рух нічних тролейбусних маршрутів №93Н, 94Н. Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по бульв. Т. Шевченка", - йдеться у повідомленні.

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З 00:20 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

Маршрут №93Н: "Вул. Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний";

Маршрут №94Н: "Просп. Леся Курбаса - залізничний вокзал "Південний".