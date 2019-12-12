Біля Офісу Президента відкривають безкоштовну ковзанку

Біля будівлі Офісу Президента у Києві проводяться роботи з облаштування ковзанки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі частина площі біля ОП огороджена обмежувальним парканом, за яким працівники у спецодязі монтують дерев’яні конструкції.

На паркані вивішено банер: “Ведеться монтаж “Ковзанки”. Соціальний проєкт в рамках філіалу “Зимової країни на ВДНГ”. Приносимо вибачення за тимчасові незручності”.

На Банковій монтують ковзанку/ Фото: Дмитро Стаховський

На сторінці ВДНГ у Facebook повідомляється, що ковзанка запрацює напередодні свят і буде безкоштовною.

Планується, що ковзанка буде розміром 12х28 метрів, тобто загалом близько 300 квадратних метрів льодового покриття. Її відкриття очікується 28-29 грудня - залежно від погодних умов, а працюватиме вона до 19 січня.