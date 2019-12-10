Першому заступнику голови Шевченківської РДА повідомили про підозру
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.
"Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно з Шевченківським УП ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації", - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, посадовець на порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 млн грн.
За результатами досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вирішується питання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.
Фото: Прокуратура міста Києва