Першому заступнику голови Шевченківської РДА повідомили про підозру

Першому заступнику голови Шевченківської РДА повідомлено про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей у декларації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно з Шевченківським УП ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець на порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 млн грн.

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За результатами досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Вирішується питання про відсторонення посадовця від виконання службових обов’язків.

Фото: Прокуратура міста Києва