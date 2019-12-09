У Києві попрощались із загиблим на Донбасі полковником Каплуновим

У Києві відбулося прощання із загиблим полковником Центру спеціальних операцій Служби безпеки України Дмитром Каплуновим.

Про це повідомляє СБУ.

“У Центрі культури та мистецтв Служби безпеки України відбулася церемонія прощання зі співробітником Центру спеціальних операцій СБУ полковником Дмитром Каплуновим, який трагічно загинув на сході України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що провести Дмитра Каплунова в останню путь прийшли тисячі людей – керівництво СБУ, колеги по службі, бойові побратими, друзі, небайдужі кияни.

У Києві попрощалися з Героєм України співробітником Центру спеціальних операцій СБУ полковником Дмитром Каплуновим / Фото: https://www.ssu.gov.ua

Каплунов у складі резервної групи виконував завдання із протидії недопущення прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи в тил позицій Об’єднаних сил на Донеччині. Під час бойового зіткнення 1 грудня у так званій сірій зоні він отримав поранення несумісні з життям. Майже тиждень проросійські окупанти не віддавали родині тіло Дмитра. Зрештою Україні вдалося повернути загиблого героя додому.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ - полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв. Денису Волочаєву було 37 років. Дмитру Каплунову – 38.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову, які загинули на Донбасі.