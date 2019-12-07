У СБУ підтвердили, що окупанти повернули тіло загиблого полковника Каплунова

У СБУ підтвердили інформацію про повернення Україні тіла свого загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Дмитра Каплунова, яке не віддавали майже тиждень.

Про це зазначила речник СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

"Дякувати Богові! Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій «сірій зоні».

Родина, друзі, колеги Дмитра зможуть попрощатися з ним і гідно поховати Героя, який віддав своє життя за Україну", - зазначила Гітлянська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Службі безпеки заявляли, що окупанти майже тиждень не віддають тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

За даними СБУ, українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця, який загинув при виконанні бойового завдання у так званій сірій зоні.

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1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. Внаслідок вибухів вони дістали поранення, несумісні з життям.

У СБУ 2 грудня повідомили, що при виконанні бойового завдання на сході України загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову, які загинули на Донбасі.