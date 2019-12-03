Президент присвоїв звання Героя України двом офіцерам СБУ, які загинули на Донбасі

Президент присвоїв звання Героя України двом офіцерам СБУ, які загинули на Донбасі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову, які у неділю загинули на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно)”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Раніше Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Як відомо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв, співробітники Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

Читайте також: У Києві попрощались із загиблим на Донбасі офіцером “Альфи”

Денису Волочаєву було 37 років. Дмитру Каплунову – 38.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-