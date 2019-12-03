Президент присвоїв звання Героя України двом офіцерам СБУ, які загинули на Донбасі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову, які у неділю загинули на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно)”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці удостоєні високої відзнаки за героїзм та особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Раніше Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Як відомо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв, співробітники Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

Денису Волочаєву було 37 років. Дмитру Каплунову – 38.