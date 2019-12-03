У Києві попрощались із загиблим на Донбасі офіцером “Альфи”

У Києві відбулося прощання із загиблим полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У центрі культури та мистецтв СБУ тисячі людей взяли участь у церемонії прощання з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України.

Шану загиблому віддали керівництво СБУ, сотні бойових побратимів та колег.

Траурний вінок передав Президент України Володимир Зеленський, який висловив співчуття родинам Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова, що загинули разом під час виконання контрдиверсійного завдання на лінії розмежування.

«Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для СБУ, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв», - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій “Альфа” СБУ - полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв.

Денису Волочаєву було 37 років. Дмитру Каплунову – 38.

Фото: ssu.gov.ua