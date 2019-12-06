Окупанти майже тиждень не віддають тіло полковника СБУ

Україна продовжує переговори з представниками так званої «ДНР» для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників "ДНР" щодо передачі тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання в так званій "сірій зоні"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками «ДНР», але тіло Дмитра Каплунова й досі не повернуто.

"Наразі переговори тривають і ми віримо, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним.

Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і право гідно поховати воїна, який виконував свій обов’язок", - наглосили у СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовці. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.

У СБУ 2 грудня зазначили, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов.

Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову, які у неділю загинули на Донбасі.