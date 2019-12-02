Кличко у Раді: Реформа децентралізації не може тривати "вічно"

Реформа децентралізації, якій уже майже п’ять років, не може тривати "вічно", бо це нівелює її соціальне значення та дискредитує Україну в очах світової спільноти.

Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня місцевого самоврядування, інформує пресслужба КМДА.

"Суспільство, муніципальна громадськість, європейські інститути відчувають потребу у визначенні конкретних термінів виконання основних завдань реформи. І сьогодні ми вважаємо своїм найважливішим завданням максимальне сприяння ефективній реалізації ключових напрямів реформи децентралізації", – зазначив Кличко.

За його словами, перше - це утворення повноцінних суб’єктів місцевого самоврядування, спроможних територіальних громад шляхом їх об’єднання та формування ефективного механізму державної підтримки.

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Друге: реальна фінансова децентралізація, справедливий перерозподіл коштів державного та місцевих бюджетів. Для наповнення місцевих бюджетів в обсязі, що потрібен для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування та делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Третє: децентралізація повноважень.

Четверте: формування ефективного механізму захисту прав та інтересів місцевого самоврядування (коли держава не втручається у сферу муніципального управління).

Кличко також нагадав про важливе досягнення у розбудові місцевого самоврядування у столичному регіоні – створення "Київської агломерації".

"У жовтні цього року за підтримки Ради Європи та Агентства США з міжнародного розвитку створено асоціацію органів місцевого самоврядування "Київська агломерація". Ця асоціація об’єднала зусилля 19 громад прилеглих до Києва населених пунктів задля вирішення спільних проблем соціально-економічного розвитку на партнерських засадах. І ще 30 громад планують приєднатися до "Київської агломерації", – наголосив голова АМУ.

7 грудня 1990 року був ухвалений закон, що поклав початок відновленню в Україні місцевого самоврядування. А у 2000 році, Указом Президента України, з ініціативи Асоціації міст України, було впроваджене свято День місцевого самоврядування.