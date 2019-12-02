Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив урочистий захід до Дня місцевого самоврядування у стінах Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме від вас залежить життя наших громадян... важливо, щоб ви і ми це добре розуміли. Ми зі свого боку, як Верховна Рада, як народні депутати України, представники та голови комітетів, усіляко будемо допомагати вам у цьому напрямку. І перед нами з вами дуже , виклик цього та наступного року - це завершення децентралізації", - сказав Разумков, звертаючись до представників місцевого самоврядування.

Разумков відкрив у Раді захід до Дня місцевого самоврядування / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Він додав, що лише спільно вдасться якісно і швидко провести ці зміни. Вони, як сподівається Голова ВР, зможуть дати новий старт можливостями регіонів.

В урочистому заході беруть участь, зокрема, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, генеральний директор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента Ольга Бугай, міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, міський голова Києва Віталій Кличко, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і керівники парламентських комітетів.

Планується, що під час урочистостей Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагородить відзнаками парламенту представників місцевого самоврядування.