Невідомий "замінував" одразу весь Київ

Увечері в суботу, 30 листопада, невідомий зателефонував до поліції та повідомив про те, що все місто Київ заміновано.

Про це передають "Вартові. Еспресо".

"Невідомий подзвонив на лінію "102" та повідомив про замінування всього міста Києва", - передає видання.

Як повідомляє ТСН, правоохоронці наразі шукають вибухівку на Залізничному вокзалі.

"Людей з приміщення вокзалу вивели. Потяги курсують за звичним графіком, однак зайти на платформи можна лише через підземні переходи", - зазначає журналіст видання з місця події.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом до правоохоронних органів регулярно надходять повідомлення про замінування об'єктів інфраструктури (станцій метрополітену, ТРЦ, вокзалів, закладів охорони здоров'я, поїздів тощо) в різних містах України. Через ці повідомлення евакуюють сотні осіб, що створює значні незручності для громадян.