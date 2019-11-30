Невідомий "замінував" одразу весь Київ
Про це передають "Вартові. Еспресо".
"Невідомий подзвонив на лінію "102" та повідомив про замінування всього міста Києва", - передає видання.
Як повідомляє ТСН, правоохоронці наразі шукають вибухівку на Залізничному вокзалі.
"Людей з приміщення вокзалу вивели. Потяги курсують за звичним графіком, однак зайти на платформи можна лише через підземні переходи", - зазначає журналіст видання з місця події.
Як повідомляв Укрінформ, останнім часом до правоохоронних органів регулярно надходять повідомлення про замінування об'єктів інфраструктури (станцій метрополітену, ТРЦ, вокзалів, закладів охорони здоров'я, поїздів тощо) в різних містах України. Через ці повідомлення евакуюють сотні осіб, що створює значні незручності для громадян.