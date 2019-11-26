Центральний вокзал у Києві евакуювали через “замінування”
Укрінформ
З будівлі Центрального залізничного вокзалу в Києві евакуювали людей через анонімне повідомлення про замінування, там працюють правоохоронці.
Про це повідомляє Укрзалізниця у Facebook.
“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Сьогодні близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.