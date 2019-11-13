Баканов підтримує продаж SIM-карток за паспортом

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки потрібно продавати за паспортом: це полегшить роботу із пошуку людей, які повідомляють про замінування об'єктів інфраструктури.

Про це він сказав в інтервʼю Главкому.

"Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом. Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення (про замінування - ред.). З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Бо ж якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні", - сказав він.

За словами очільника СБУ, більшість таких повідомлень надходить з окупованих територій, але не всі.

"Трапляється, що і з підконтрольної Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом. Якщо картка буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом до правоохоронних органів регулярно надходять повідомлення про замінування об'єктів інфраструктури (станцій метрополітену, ТРЦ, вокзалів, закладів охорони здоров'я, поїздів тощо) в різних містах України. Через ці повідомлення евакуюють сотні осіб, що створює значні незручності для громадян.