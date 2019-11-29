Десятки "Санта-Клаусів" злетять у небо на фестивалі повітряних куль під Києвом

Під Києвом 21-22 грудня відбудеться фестиваль повітряних куль, під час якого в небо одночасно злетять десятки чоловіків, переодягнених у Санта-Клаусів.

Про це Укрінформу повідомили у п'ятницю, 29 листопада, організатори заходу.

"Фестиваль повітряних куль такого формату в Україні відбудеться вперше. Зазвичай подібні заходи організовують в теплу пору року, але зимове повітроплавання має ряд переваг. Як запевняють організатори, взимку можна злітати в будь-який час світового дня, а температура повітря в польоті майже така сама, як і на землі. Куля летить одночасно із вітром, тому він зовсім не відчуваються. Окрім того, засніжені ландшафти з висоти пташиного польоту створюють відчуття зимової різдвяної казки. Захід отримав назву "Монгольф’єрія. Свято наближається", - йдеться у повідомленні.

Локація події розташована за 20 хвилин дорожнього руху від станції метро Житомирська. Саме там, на західній околиці села Березівка, що на 39-му кілометрі траси Київ–Житомир, розташована тематична повітроплавна ресторація DonBalloon, біля якої відбудуться святкові заходи та старти повітряних куль.

Як зазначають організатори, близько 10 аеростатів будуть злітати тричі на день: о 8:00, 11:00 та 14:00, а керуватимуть повітряними кулями досвідчені пілоти в образах Санта-Клаусів.

"Замість оленів вони будуть керувати величезними повітряними кулями, на борту яких місця займуть охочі учасники фестивалю, що заздалегідь придбають відповідні сертифікати", - зазначається також у повідомленні.

Повідомляється, що вхід на фестиваль безкоштовний, але для отримання запрошення потрібно зареєструватися на сайті фестивалю.

"Окрім польотів аеростатів на відвідувачів чекають гарячі напої та повітроплавні страви. Серед родзинок різдвяного свята на гостей фестивалю очікує вечірнє світіння повітряних куль, яке має відбутися після заходу сонця – о 17:00", - йдеться також у повідомленні.

Водночас організатори наголошують, що фестиваль відбудеться за сприятливих погодних умов. Організатори – громадська спілка "Українське повітроплавне товариство" - просять перевірити інформацію на сайті фестивалю щодо можливих змін за кілька днів до початку заходу.

Фото: balloonfest.com.ua