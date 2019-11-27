Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику “Вест Гема”

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко знявся в різдвяному відео свого англійського клубу “Вест Гем”.

Андрій Ярмоленко в цьому душевному і по-домашньому теплому ролику виконав роль Санта-Клауса.

“Вест Гем” після 13-ти турів має 13 очок і посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Український футболіст взяв участь у 12 матчах за клуб, в яких забив 3 м’ячі.

У наступному турі команда Андрія Ярмоленка зіграє на виїзді з “Челсі”. Поєдинок відбудеться 30 листопада.