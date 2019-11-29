Чорний маркет, вечірка з обіймами та сир під вино: осінньо-зимова афіша

Цими вихідними наша міжсезонна афіша стане у пригоді всім, хто не втратить голову від "чорної п'ятниці"

27-й Благодійний Ярмарок

Що цікавого: Це єдиний захід у Києві, де ви можете спробувати індонезійську їжу, випити чеського пива і передати своє різдвяне побажання Санта-Клаусу одночасно і в одному місці. Ще й більш того, день буде сповнений багатьма культурними програмами, національними костюмами, прапорами та позитивним настроєм.

100% доходу Благодійного Ярмарку йде на благодійність.

Коли: 30 листопада

Де: НСК “Олiмпiйський” (вул. Велика Василькiвська, 55)

Скільки: 90-120 грн

Більше інформації: Facebook

ІХ Свято Новорічної Іграшки

Що цікавого:

Виставка новорічно-різдвяної атрибутики та картин від понад 40 українських майстрів та художників;

Виставка нових надходжень колекції антикварних ялинкових іграшок Лади Лузіної;

Святкова фотовиставка «Чарівний світ ялинкових прикрас»;

Експозиція «Новорічна казка від Оксани Скляренко»;

Майстер-класи для дітей та дорослих;

Зимова Канцелярія з підписування новорічних листівок;

Яскрава фотозона;

Новорічна Крамничка сувенірів ручної роботи.

Коли: 1-28 грудня

Де: Будинок Центру Української Культури та Мистецтва (вул. Хорива, 19-В)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Event Decor Christmas Market

Що цікавого: Зимові свята вже наближаються, а ви ще не знаєте, як створити атмосферу, як святкувати корпоратив або що подарувати близьким та колегам? Готове рішення для вас - виставка «Event Decor Christmas Market».

Тут зібрано все необхідне для створення дивовижного свята:

Виставка, де представлені компанії декору для святкових подій

Різдвяний маркет

Смаколики

Новорічний декор

А ще – лекторій з крутими спікерами, які знають все про свята та задоволених клієнтів і поділяться з вами своїм досвідом.

Коли: 30 листопада – 1 грудня

Де: Mayachok Event Hall (вул. Лютнева, 58-А)

Скільки: 200 грн

Більше інформації: Facebook

Історичний фестиваль LEGIO Historica V

Що цікавого: Десятки подій за участі провідних публічних інтелектуалів у сфері історії України – лекції, воркшопи, майстер-класи; виступи реконструкторів; презентації найгучніших книжкових новинок України; битва історичних партнерів; екскурсії; марафон історичного кіно; книжковий ярмарок за участі провідних українських видавництв.

Будуть говорити про актуальні питання української і всесвітньої історії, розвінчувати міфи, випробувати на міцність гіпотези, насолоджуватися сучасними публічноісторичними проектами.

Коли: 30 листопада

Де: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Svidomo Made

Що цікавого: Команда Made in Ukraine готує принципово новий захід, який усього за два дні змінить ваші споживацькі звички.

На заході покажуть свідомих виробників, котрі у своїй роботі не шкодять довкіллю, дбають про працівників та їхні умови праці і загалом зберігають всі ресурси для майбутніх поколінь. Ви дізнаєтесь, як підприємці та волонтери змінюють країну, щоб вона не потонула в смітті й надмірному виробництві.

За два дні вам спробують прищепити любов та звичку до сортування сміття, апсайклінгу й свідомого споживання локального та сезонного.

Коли: 30 листопада – 1 грудня

Де: FEDORIV Hub (вул. Велика Васильківська, 5)

Скільки: 200 грн за один день, 300 грн за два дні

Більше інформації: Facebook

Чорний маркет

Що цікавого: Найчорніша подія цієї осені! Вперше в історії «чорних п’ятниць» Всі. Свої презентують такий глобальний формат маркету. Ви знайдете не лише одяг і взуття для дорослих, а ще й дитячі речі, аксесуари, прикраси, декор для дому, книги та гастрономію.

Знижки будуть буквально на все, бо це — закон «чорної п’ятниці»!

Коли: 29 листопада – 1 грудня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Artichoke Vintage Market

Що цікавого: Цей маркет проводять в такі дати, коли вас вже починають відвідувати думки про подарунки для близьких, а сезонні пробки в місті ще не почалися. Здогадуєтеся, про який час йде мова? Правильно, різдвяно-новорічний!

На три дні під дахом Villa Verde зберуться старі друзі і нові учасники – найяскравіші представники вінтажної спільноти Києва, Львова і Лондона.

Коли: 29 листопада – 1 грудня

Де: Villa Verde (вул. Кирилівська, 102)

Скільки: Вхід вільний і dog friendly

Більше інформації: Facebook

Cuddle puddle party aka Обіймальна вечірка Vol. 5

Що цікавого: Cuddle вечірка – це комфортний простір, де можна ходити, сидіти, лежати, стояти, спати, щось робити та звісно ж обійматися. Функція нічогонероблення також присутня.

Тут свято бережуть основні постулати культури згоди, тому "ні" завжди означає "ні", а також "не знаю, не точно, можливо і як думаєш". І лише чітке "так" сприймається як згода тут і зараз.

Коли: 1 грудня

Скільки: 250 грн

Більше інформації: Facebook

Нове британське кіно

Що цікавого: British Council Ukraine та Arthouse Traffic запрошують глядачів на 19-й фестиваль «Нове британське кіно». У програмі:

драма «Ціна правди»

сайфай «Малюк Джо»

драма «Вас не було на місці»

пристрасна мелодрама «Тільки ти»

документальний хіт «Марадона»

документальна хроніка Першої світової «Вони не постаріють»

Коли: 28 листопада – 4 грудня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 115 грн

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Екскурсія “Сир під вино, коні і гармонь”

Що цікавого: Вважаєте себе гурманом сирів або просто хочете спробувати якісні та ексклюзивні сири? Тоді вперед на дегустацію сирів на козину еко-ферму! А для того, щоб смак сиру був виразним, дегустація проводиться з келихом запашного вина.

На додачу у межах екскурсії можна відвідати один з кращих кінних клубів – Жашківський кінний клуб, де знаходяться коні зі світовими іменами. А також побачити унікальний Музей гармоніки, де є гармоні з чобота, сірників і бісеру.

Коли: 30 листопада

Де: станція метро “Голосіївська”

Скільки: 500 грн

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