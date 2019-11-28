Поліція відкрила справу через пограбування офісу НСЖУ

Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом пограбування офісу Національної спілки журналістів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Попередньо встановлено, що невідомі потрапили до приміщення через балкон та шляхом злому сейфу викрали звідти гроші. Наразі правоохоронці проводять огляд місць подій, опитують працівників спілки, передивляються записи з камери відеонагляду", - поінформували у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, голова в Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко написав на своїй сторінці у Facebook, що приміщення спілки на Хрещатику пограбували.