Офіс НСЖУ на Хрещатику вночі пограбували - Томіленко

У ніч проти 28 листопада невідомі пограбували офіс Національної спілки журналістів України, розташований у Києві на вулиці Хрещатик, 27-А.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

“Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... Сьогодні уночі невідомі проникли у мій службовий кабінет і приймальню та здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди відкриті. Чи зникли які документи і цінні речі — ще з‘ясовуємо”, – зазначив він.

Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... / Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

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За його словами, факт проникнення вранці встановили працівники офісу НСЖУ. Сам Томіленко перебуває у відрядженні у Запоріжжі.

“МВС та поліція поінформовані, оперативно уже проводяться слідчі дії”, - додав голова НСЖУ.