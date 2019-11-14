Київрада просить уряд не допустити продаж сільгоспземель

Київська міська рада прийняла рішення “Про звернення Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів щодо недопущення продажу землі сільськогосподарського призначення”.

Відповідне рішення підтримали 74 депутати Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема депутати Київради закликають парламент не дозволяти продаж землі сільськогосподарського призначення до проведення всеукраїнського референдуму. Крім цього, депутати пропонують створити державний земельний банк.

У документі зазначається, що, згідно з Конституцією України, земля є об'єктом права власності українського народу і основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Як відомо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 2178−10 про введення ринку землі.