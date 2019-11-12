Кличко сказав, скільки ще

Кличко сказав, скільки ще "лататимуть" Пушкінську та бульвар Шевченка

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Укрінформ
У Києві тривають роботи з оновлення дороги на вулиці Пушкінській - від бульвару Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Ми продовжуємо робити наше місто комфортнішим і гарнішим. Тривають роботи з оновлення дороги на вулиці Пушкінській - від бульвару Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького", - зазначив Кличко.

За його словами, там уже вклали асфальтобетон, встановили гранітний бортовий камінь, відремонтували каналізацію, встановили нове сучасне освітлення. Тротуари тепер з ФЕМ покриттям та окремою тактильною смугою для людей з вадами зору. Встановили й антипаркувальні стовпчики.

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"Роботи триватимуть до завершення дорожнього сезону. Наступного року, як тільки погода дозволить, розпочнемо ремонт частини Пушкінської від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка. А результатами ремонту першої черги - від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної - вже можна користуватися", - написав він.

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