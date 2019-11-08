Влада Києва готова врятувати міст Патона, але потрібен дозвіл міністерства

Міська влада готова до проведення робіт із реконструкції мосту імені Є. О. Патона.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує сайт КМДА.

"Фахівці КК «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України", - сказав він.

За його словами, незадовільний технічний стан споруди – це комплексна системна проблема, яка виникла внаслідок тривалої багаторічної експлуатації мосту Патона.

«Для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно вивести його з реєстру пам’яток архітектури на час ремонту. Місто неодноразово зверталося до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести зі статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди. Реконструкція дозволить підвищити довговічність мосту, збільшити його пропускну здатність і вантажопідйомність. Це можливо лише за умови заміни конструктивних елементів мосту із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. До слова, щодня через міст проїжджають від 80 до 100 тисяч автівок. Окрім того, реконструкція дасть можливість на мосту організувати вісім смуг руху транспорту та встановити розділяючу потоки транспорту бар’єрну огорожу», – розповів Поворозник.

Він додав, що при реконструкції об’єкту можливе поетапне виконання робіт без повного закриття руху мостом. Розробленим технічним завданням на реконструкцію мосту передбачено збереження і відновлення наявного зовнішнього вигляду споруди із застосуванням сучасних технологій та матеріалів.

«Після завершення робіт буде можливість повернути міст до переліку пам’яток архітектури», – підкреслив Поворозник.

Окремо зазначимо, що міст ім. Є. О. Патона збудований у 1953 році. Його загальна довжина 1543 м. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 м, а тротуарів для пішоходів – 3 м.

Протягом тривалого часу експлуатації мосту проводилась низка робіт. Зокрема, встановлено захисну бар’єрну огорожу, між головними балками прогонової будови прокладені дві нитки теплотраси діаметром 630 мм в 1968 році; підсилено металоконструкції мосту в 1994-1998 роках; збільшено кількість смуг руху до семи, влаштовано реверсну смугу руху в 2004 році; капітально відремонтовано тротуари мосту в 2012 році і т.д.

Усі ці роботи виконувалися відповідно до вимог безпеки руху та для відновлення технічного стану.