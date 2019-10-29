Кличко показав, як ремонтують Шулявський міст

«Будівельники розпочали робити земляний насип зі сторони шляхопроводу від вулиці Вадима Гетьмана. Збирають і армують залізобетонні конструкції підпірних стін, монтують опалубки», – написав Кличко.

Також розпочали врізати газові труби оновленої ділянки системи, що пролягає під шляхопроводом. На цей час газопостачання прилеглих об’єктів призупинять. Але фахівці запевняють, що не надовго.

«Ще на будмайданчику прокладають каналізаційні мережі методом штольневої проходки. Роботи виконують з вагонеткою, рейками і спеціальним краном, що підіймає викопану землю назовні. Поруч працює спеціальний насос водозниження, що відкачує воду, аби будівельники могли безпечно розробляти штольню для прокладення нових каналізаційних комунікацій під шляхопроводом», – зазначив мер.

Він також підкреслив, що за графіком виконання робіт, наданим генпідрядником, протягом наступного місяця всі прогони металевої конструкції шляхопроводу вже повністю встановлять і підготують міст до асфальтування.