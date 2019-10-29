У Кличка повідомили, на яку дату перенесли запуск е-квитка

Запуск електронного квитка в промислову експлуатацію відклали до 1 квітня 2020 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Так, відповідно до розпорядження КМДА від 26 жовтня 2018 року №1934 “Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності”, запуск е-квитка з 31 жовтня 2019 року перенесли на 1 квітня 2020 року.

Водночас зазначається, що Департаменту освіти і науки КМДА разом з комунальним підприємством “Головний інформаційно-обчислювальний центр” доручено забезпечити до 31 березня 2020 року вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних з видачею електронних квитків студентам та учням закладів освіти, розташованих на території міста Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві перенесли запуск електронного квитка в промислову експлуатацію і найближчим часом КМДА визначить точну дату введення системи.

У КМДА пояснили, що у громадському транспорті діятимуть одночасно нова і стара системи оплати проїзду. Пасажири зможуть розраховуватися як транспортною карткою чи QR-квитком, так і готівкою. У наземному транспорті продовжать діяти паперові квитки, а у метро - жетони. Зміна терміну запуску промислової експлуатації системи відбувається для того щоб е-квиток був максимально зручним для кожного пасажира, незалежно від його місця реєстрації чи наявності пільгової категорії.

Раніше повідомлялось, що електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту столиці з 1 листопада цього року.

Також повідомлялося, що у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі відповідно до закону про електронний квиток та розпорядження КМДА щодо впровадження автоматичної системи оплати проїзду мали працювати лише електронні засоби оплати.