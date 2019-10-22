Запуск е-квитка у Києві перенесли на наступний рік

У Києві перенесли запуск електронного квитка в промислову експлуатацію.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Продовжуються підключення автоматів самообслуговування для купівлі та поповнення карток та встановлення турнікетів для зчитування QR-квитків. Але для того, щоб використання е-квитка було зручним для усіх без виключення пасажирів, його запуск відбудеться в промислову експлуатацію у 2020 році, а не 1 листопада 2019 року", - сказав він.

За його словами, найближчим часом КМДА визначить точну дату введення системи.

Він пояснив, що зміна дати пов'язана з вирішенням питання організації проїзду пільгових категорій пасажирів, які незареєстровані у Києві.

"Це означає, що у громадському транспорті діятимуть одночасно нова і стара системи оплати проїзду. Пасажири зможуть розраховуватися як транспортною карткою чи QR-квитком, так і готівкою. У наземному транспорті продовжать діяти паперові квитки, а у метро - жетони. Зміна терміну запуску промислової експлуатації системи відбувається для того щоб е-квиток був максимально зручним для кожного пасажира, незалежно від його місця реєстрації чи наявності пільгової категорії", - пояснив він.

Ще однією причиною він назвав відтермінування впровадження учнівського електронного квитка. Це пов'язано з тим, що Київрада довгий час не збирається на засідання.

Він наголосив, що щодня тисячі киян користуються е-квитком і їх число постійно зростає.

"З початку року пасажири сплатили за проїзд з його допомогою 70 мільйонів разів. А картками Kyiv Smart Card користуються вже 190 тисяч людей. Громадський транспорт готовий приймати безготівкову оплату. 100% наземного транспорту обладнано валідаторами, турнікети на усіх станціях зчитують транспортні картки", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту столиці з 1 листопада цього року.

Також повідомлялося, що у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі відповідно до закону про електронний квиток та розпорядження КМДА щодо впровадження автоматичної системи оплати проїзду мали працювати лише електронні засоби оплати.