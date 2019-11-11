У Києві затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО з дружиною

За підозрою в жорстокому побитті ветерана АТО та його дружини затримали сина потерпілої з приятелем.

Про це у Facebook інформує Поліція Києва.

«Інцидент трапився у під’їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. До поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що їхніх сусідів побили невідомі. Оперативний черговий негайно направив на адресу слідчо-оперативну групу районного управління поліції та лікарів», - ідеться в повідомленні.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці встановили, що між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де проживала жінка.

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«Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували», - зазначили в поліції.

Нападників затримали. Це чоловіки 1989-го та 1990 року народження. Вони вже дають свідчення. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Санкція відповідної статті КК передбачає позбавлення волі терміном до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, у Києві було скоєно жорстокий напад на ветерана АТО Ігоря Панова (позивний “Хан”), який служив у 90-му батальйоні, та його дружину.

Сусіди знайшли їх у під'їзді непритомними, з проломленими головами. Подружжя нині перебуває у реанімації у тяжкому стані.