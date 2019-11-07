Оголосили підозру учню миколаївського ліцею, який завдав чоловіку 68 ножових поранень

Оголосили підозру учню миколаївського ліцею, який завдав чоловіку 68 ножових поранень

Укрінформ
У Миколаєві двоє учнів ліцею 17 та 18 років нанесли 68 ножових поранень 29-річному чоловіку, від яких той помер. Здобиччю зловмисників став мобільний телефон.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

«7 листопада 2019 року процесуальним керівником Миколаївської місцевої прокуратури №1 та слідчим 18-річному учню ліцею повідомлено про підозру в умисному вбивстві та розбійному нападі 29-річного жителя м. Миколаєва (п.6 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 28 жовтня 2019 року у центрі м. Миколаєва по вул. Набережній підозрюваний, житель Львівської області разом з 17-річним товаришем, теж учнем ліцею, жителем Донецької області, зустріли випадкового перехожого у стані алкогольного сп’яніння та вирішили його пограбувати. Однак, чоловік дав відсіч юнакам, після чого підозрюваний ножем наніс 68 ножових поранень потерпілому, від яких він помер.

Після вбивства, зловмисник відібрав у жертви мобільний телефон.

6 листопада підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. У кімнаті гуртожитку, де він мешкав, правоохоронці виявили та вилучили ймовірне знаряддя вбивства та речі, в яких він скоїв злочин.

Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Найближчим часом йому буде обрана міра запобіжного заходу.

Читайте також: Убивство 14-річної дівчини на Одещині: неповнолітнього взяли під варту на два місяці

На даний час, досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на зібрання доказів у кримінальному провадженні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-