Оголосили підозру учню миколаївського ліцею, який завдав чоловіку 68 ножових поранень

У Миколаєві двоє учнів ліцею 17 та 18 років нанесли 68 ножових поранень 29-річному чоловіку, від яких той помер. Здобиччю зловмисників став мобільний телефон.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

«7 листопада 2019 року процесуальним керівником Миколаївської місцевої прокуратури №1 та слідчим 18-річному учню ліцею повідомлено про підозру в умисному вбивстві та розбійному нападі 29-річного жителя м. Миколаєва (п.6 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 28 жовтня 2019 року у центрі м. Миколаєва по вул. Набережній підозрюваний, житель Львівської області разом з 17-річним товаришем, теж учнем ліцею, жителем Донецької області, зустріли випадкового перехожого у стані алкогольного сп’яніння та вирішили його пограбувати. Однак, чоловік дав відсіч юнакам, після чого підозрюваний ножем наніс 68 ножових поранень потерпілому, від яких він помер.

Після вбивства, зловмисник відібрав у жертви мобільний телефон.

6 листопада підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. У кімнаті гуртожитку, де він мешкав, правоохоронці виявили та вилучили ймовірне знаряддя вбивства та речі, в яких він скоїв злочин.

Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Найближчим часом йому буде обрана міра запобіжного заходу.

На даний час, досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на зібрання доказів у кримінальному провадженні.