У Києві напали на члена кадрової комісії ГПУ Лємєнова

Громадський активіст, засновник організації StateWatch, а також член кадрової комісії Генпрокуратури Олександр Лємєнов повідомив, що вранці 7 листопада на нього у Києві напали невідомі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо комусь здається, що одним нападом можна зупинити мене в боротьбі за нову Україну, то це пуста втрата часу. Сьогодні о 7:45 за вулицею Максимовича, 2, на мене скоїли напад. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два молодика. Якийсь "дитячий садочок", тікали як останні боягузи. Шкода, напад розпочався з удару в голову позаду, а потім із "запшиканими" очима важко бігти за нападником. Зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати", - зазначив він.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на юриста, що стався на вулиці Максимовича у п'ятницю вранці, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, інцидент стався у п'ятницю вранці. Близько 8:00 за спецлінією 102 до Голосіївського управління поліції від 30-річного юриста надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Максимовича до нього підбігли двоє невідомих і розпили в обличчя сльозогінний газ. За словами заявника, нападники також намагалися відібрати у нього смартфон, а коли їм це не вдалося, втекли.

Лємєнов відомий роботою в громадському русі "Чесно" та організації "Реанімаційний пакет реформ". Спеціалізується на висвітленні проблем корупції, а також правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.

Наразі він є членом кадрової комісії ГПУ, що займається тестуванням прокурорів, які претендують на роботу в Офісі Генпрокурора.