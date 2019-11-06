Напад на Укрінформ вдасться розкрити найближчим часом — глава Нацполіції

Голова Нацполіції Ігор Клименко висловив думку, що розкриття нападу на національне інформаційне агентство України "Укрінформ" — це питання найближчого часу.

Про це Клименко сказав під час парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це — питання часу, розкриття. Я думаю, що найближчого часу”, - сказав Клименко.

Він нагадав, що напад на Укрінформ було скоєно 30 липня, коли на пресконференції в агентстві зібралися кандидати в депутати по одному з округів, щоб розповісти про ймовірні фальсифікації на виборах, і цей захід був зірваний чоловіками у футболках із надписами “Традиція і порядок”.

“На сьогоднішній день здійснюється розслідування за фактом вчинення невстановленими особами хуліганських дій в приміщенні Укрінформу та спричиненні тілесних ушкоджень Негрею (співробітник Укрінформу Павло Негрей — ред.). Справу розслідує Шевченківське управління поліції міста Києва. За участю потерпілого та двох свідків було проведено два опізнання по фотокартках, під час яких вони впізнали осіб, які вчиняли хуліганські дії. На даний час вживаються заходи щодо встановлення їх (нападників - ред.) місця знаходження”, - уточнив Клименко.

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Він також додав, що працівники поліції після опрацювання наданого Національною спілкою журналістів списку порушень прав журналістів у період з 2017 по 2019 роки відкрили 152 кримінальні провадження.

“На сьогодні працівниками Нацполіції опрацьовано наданий НСЖУ список порушень прав журналістів у ході здійснення ними законної професійної діяльності, які мали місце у період 2017-2019 роках. Так, щодо вказаних 199 фактів слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування у 152 кримінальних провадженнях. З цієї кількості розпочатих проваджень у 8 провадженнях визначено підслідність за органами безпеки та ДБР, у 42 провадженнях на цей час триває досудове розслідування”, - сказав Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, орієнтовно о 16:00-16:30 увірвалися чоловіки у футболках з написом "Традиція і порядок", побили техніку, знищили мікрофони, розбили двері, потрощили технічне обладнання.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з них лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)". Пізніше справа була перекваліфікована на "хуліганство" - ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.