Незаконну надбудову на будинку на вулиці Софіївській, 1, в центрі Києва почали демонтувати.

Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов на своїй сторінці у Facebook.

"Незаконну надбудову на будинку в центрі столиці почали демонтувати. Кілька днів там працював "Київблагоустрій" за підтримки поліції. Ще раз: жодних дозвільних документів на спорудження на даху цього "страшка" ніхто не видавав: ні місто, ні держава", - написав Бахматов.

Радник наголосив, що об’єкт після реконструкції 2 вересня 2004 року ввели в експлуатацію, про що є відповідний акт, і при цьому геометричних параметрів даху будинку на вул. Софіївській, 1 не змінювали.

На Майдані почали демонтаж скандальної "шпаківні" на будинку / Фото: Інна Бородаєва. Укрінформ

"Якщо ж у власника з’явилося бажання такі зміни втілювати, то треба було отримати дозвіл", заявив Бахматов.

Радник міського голови зазначив, що зараз столична влада проводить інвентаризацію об’єктів, де в різні часи зводили надбудови або прибудови. Зокрема, у центральній частині міста.

«Справді, у законодавстві України є прогалини. Справді, такі надбудови/прибудови можна зробити у рамках реконструкції приміщення. І такий «політ творчості» треба присікати законними важелями, які потрібно створити», – прокоментував Бахматов.

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Він також запевнив, що чиновники, які допустили порушення під час видачі дозволів на прибудови, будуть покарані.

За його словами, у разі виявлення, що прибудови/надбудови не порушують конструктивних характеристик будівлі і відповідають нормам чинного законодавства (зокрема, про охорону культурної спадщини), – власник отримає штраф та буде зобов’язаний оформити необхідну документацію.

Разом із тим міська влада добиватиметься знесення об’єктів самовільного будівництва, які несуть загрозу конструктивним характеристикам будівлі, наголосив він.

«Досвід у нас вже є. І на Десятинній, і на Андріївському узвозі, і тепер на Майдані Незалежності», – резюмував Бахматов.

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Як повідомляв Укрінформ, днями до поліції Шевченківського району Києва надійшла інформація, що на даху будинку, розташованому на вулиці Софіївській біля Майдану Незалежності, зводиться незаконна добудова.

Згодом поліція розпочала кримінальне провадження за фактом цієї незаконної надбудови.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду для обговорення стратегії боротьби з незаконними забудовами.