Кличко просить Кабмін посилити відповідальність за самовільні забудови

Мер Києва Віталій Кличко закликав Прем’єр-міністра Олексія Гончарука сприяти удосконаленню нормативної бази для ефективної боротьби з самочинним будівництвом.

Про це він сказав під час наради в Кабінеті міністрів щодо виконання функцій архітектурно-будівельного контролю та реагування на можливі порушення, повідомляє пресслужба мера Києва.

“Необхідним для попередження та вчасного реагування на подібні ситуації є внесення змін до порядку архітектурно-будівельного контролю в частині доступу інспекторів ДАБК на об’єкт. А також - спрощення процедури вручення ними приписів та вимог. Важливим є і посилення відповідальності за самочинне будівництво. Необхідно надати реальні, а не консультативні повноваження архітектурно-містобудівним радам хоча б міст-мільйонників у частині погодження проектів. А також потрібне визначення на рівні постанови уряду порядку знесення об`єктів самочинного будівництва за рахунок бюджетів місцевого самоврядування із подальшою компенсацією за рахунок винних осіб”, - наголосив Кличко.

Зазначається, що прецедентом для обговорення цього питання став факт самовільного будівництва на даху будинку в центрі столиці - на вулиці Софіївській, 1.

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Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО. Міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкту, проте їм його не надали.

“До сьогодні жодного сприяння ДАБІ України із цього питання місто не отримало”, - підкреслив мер Києва.

Разом з тим, Комунальне підприємство “Київблагоустрій”, за підтримки поліції, розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії, відповідний позов спрямують до суду.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом незаконної добудови на будинку в центрі Києва слідчі розпочали кримінальне провадження.

До поліції Шевченківського району надійшло повідомлення, що на даху будинку, розташованому на вулиці Софіївська, зводиться назаконна добудова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, аби перевірити інформацію.