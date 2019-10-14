Через незаконну добудову в центрі Києва поліція почала кримінальне провадження

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконної добудови на будинку в центрі столиці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва y Facebook.

"За даним фактом (незаконної добудови на будинку в центрі столиці - ред.) слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення, що на даху будинку, розташованому на вулиці Софіївська, зводиться незаконна добудова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, аби перевірити інформацію.

"Коли правоохоронці прибули на виклик, ремонтні роботи відразу припинилися", - зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють власника незаконного об‘єкта.

Санкція статті 356 ККУ передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

Як повідомлялося, на будинку на вулиці Софіївська, що у центрі Києва, з'явилася добудова.