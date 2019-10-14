Учасники маршу "Ні капітуляції" розходяться з Банкової та Майдану

Марш "Ні капітуляції" проти реалізації "формули Штайнмаєра", який останню годину відбувався біля будівлі Офісу Президента України на вулиці Банковій та на Майдані Незалежності, завершився.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Значна кількість учасників акції завершила свій захід на Майдані Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, активісти розпочали вдень свою акцію біля парку ім. Тараса Шевченка, вони сформувалися в колону та пройшли центром Києва до Майдану Незалежності, де провели віче.

Раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.