Офіс Президента “заліпили” лозунгами проти капітуляції
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Спочатку активісти провели мітинг на Майдані Незалежності. Частина людей залишилася там, а частина вирушила до Офісу глави держави. Тут, на будівлю ОПУ, люди прикріпили фото загиблих захисників Батьківщини та наліпки з лозунгами проти капітуляції.
Загалом люди поводяться спокійно, але згодом з'явилося декілька громадян, які почали вигукувати заклики та різні гасла, у тому числі згадували ім'я керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Активісти, зокрема, вигукують "Банду геть", "Богдан - зло".
Акція "Ні капітуляції" на Банковій / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ
Кількість учасників акції під Офісом Президента стрімко зростає.
Як повідомляв Укрінформ, активісти розпочали вдень свою акцію біля парку ім. Тараса Шевченка, вони сформувалися в колону та пройшли центром Києва до Майдану Незалежності, де провели віче.
Раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".
Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.
За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.
Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".
Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.
Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.