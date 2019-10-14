Офіс Президента “заліпили” лозунгами проти капітуляції

Частина учасників маршу "Ні капітуляції!" проти реалізації "формули Штайнмаєра" прийшли на вулицю Банкову до будівлі Офісу Президента України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спочатку активісти провели мітинг на Майдані Незалежності. Частина людей залишилася там, а частина вирушила до Офісу глави держави. Тут, на будівлю ОПУ, люди прикріпили фото загиблих захисників Батьківщини та наліпки з лозунгами проти капітуляції.

Загалом люди поводяться спокійно, але згодом з'явилося декілька громадян, які почали вигукувати заклики та різні гасла, у тому числі згадували ім'я керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Активісти, зокрема, вигукують "Банду геть", "Богдан - зло".

Акція "Ні капітуляції" на Банковій / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Кількість учасників акції під Офісом Президента стрімко зростає.

Як повідомляв Укрінформ, активісти розпочали вдень свою акцію біля парку ім. Тараса Шевченка, вони сформувалися в колону та пройшли центром Києва до Майдану Незалежності, де провели віче.

Раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.