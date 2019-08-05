Вавриш відхрестився від ролі “смотрящего” і заяв мера: Кличко, як завжди, все плутає

Ексзаступник головного архітектора Києва, забудовник Андрій Вавриш заявив, що мера Києва Віталія Кличка могли попередити з Офісу Президента про можливі дзвінки від нього щодо переїзду ОПУ в Український дім.

Про це Вавриш сказав в інтерв'ю "НВ", коментуючи заяву Кличка про те, що глава Офісу Президента Андрій Богдан запропонував йому коригувати свої дії з Вавришем або Олександром Ткаченком.

"Віталій Кличко все, як завжди, плутає. Його могли попередити, що я буду дзвонити з питання Українського дому — не більше того. Я думаю, що це подія, висмоктана з пальця", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи його не готують на роль "смотрящего" в Києві, Вавриш зазначив: "Якби, обговорюючи цю історію, я сказав «смотрящий» над Амстердамом»? Це ж дурість, які «смотрящі»? Нормальне демократичне місто з усталеними взаємовідносинами між жителями. Які «смотрящі»? Це неможливо".

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Вавриш додав, що єдиним «смотрящим» за містом має бути мер, якого обрали містяни.

Як раніше повідомлялося, Кличко в інтерв'ю виданню "ТhеБабель" 12 липня заявив, що йому телефонував глава Офісу Президента України Андрій Богдан і порекомендував зустрітися з питань Києва або з Вавришем, або з Ткаченком.

Кличко також додав, що йому зателефонував Вавриш, із яким він зустрівся ще до появи відео, де Вавриш представляє проєкт нового Офісу Президента. Він попросив сприяння Київської міської держадміністрації щодо цього проєкту. Кличко додав, що в Києві немає ні "смотрящих", ні "підглядаючих" і за все, що відбувається в місті, відповідає мер, якого обрали кияни.